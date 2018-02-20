مدير تعليم جدة يطلق ملتقى الصفا التربوي ويدشن ورشة "هذه موهبتي"

أكد أهمية مضاعفة الجهود والأنشطة بما يتناسب مع رؤية 2030 في التعليم

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الثلاثاء، ملتقى مكتب الصفا التربوي الثامن تحت شعار "رؤية وطن.. صناعة قدوة.. وتحقيق طموح" الذي أقامه مكتب التعليم بالصفا بفندق حياة بارك بجدة، وذلك قبل أن يدشن فعاليات الورشة الفنية "هذه موهبتي" التي ينظمها قسم التربية الفنية على مدى يومين في البهو الداخلي لمقر إدارة التعليم، بمشاركة أكثر من 100 طالب ومعلم ومشرف تربية فنية.

وانطلقت فعاليات ملتقى مكتب الصفا التربوي بحضور مساعدي المدير العام ومدير مكتب التعليم بالصفا "علي كرات"، وعدد من القيادات التعليمية والمشرفين، وحضر في الجانب النسائي المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" سعاد المنصور، وعدد من قائدات المدارس والمشرفات.

وقال "الثقفي" في كلمته بالملتقى: "إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود، ولاسيما أننا في دولة القدوة ويحق لمناشطنا التربوية الاهتمام بتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ في التعليم؛ حتى يحقق الوطن التنافسية والمكانة التي تليق به؛ وهي الصدارة، ويبقى التعليم هو من يرسم صناعة الإنسان في المدارس أو الجامعات".

وأكد أن انتقال إدارة تعليم جدة للإدارة المؤثرة هو بجهد منسوبيها من مختلف شرائح التعليم، مشيدًا بجودة أوراق عمل الملتقى، ومثمنًا جهود مكتب تعليم الصفا بكافة منسوبيه، متمنيًا أن يحقق الملتقى أهدافه التربوية.

وخلال الملتقى تم عرض فيلم مرئي عن الملتقى، تلاه تقديم أوبريت طلابي حمل عنوان "هذا الصفا" من أداء طالبات الابتدائية الرابعة والثمانين بعد المائة.

وبدأت جلسات الملتقى؛ حيث قدم الدكتور معجب الزهراني الجلسة الأولى بورقة بعنوان "دور مؤسسات التعليم العام في تعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة"، تلتها ورقة عمل قدمتها خيرية فلاتة بعنوان "أثر التعلم على المشاريع التطوعية من خلال المقررات الشرعية في تنمية القيم التربوية من وجهة نظر المتعلم".

وفي الجلسة الثانية قدمت فاطمة المصعبي، ورقتها التي تطرقت فيها إلى دور مؤسسات التعليم العام في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ "تصور مقترح"؛ كما قدم أمين الوزان ورقة بعنوان "الإشراف والتعلم الرقمي".

واستهل عبدالرحمن الغامدي ثالثة الجلسات بورقة عن "مدرسة المستقبل في ضوء رؤية 2030، فيما قدمت بعدها فاطمة بجيلي ورقة بعنوان "دمج التدريب العملي لخريجي المعاهد الصناعية في مدارس التعليم العام "برامج عملية"، وتم بعدها إقرار عدد من التوصيات، كرم بعدها مدير عام التعليم بجدة راعي الملتقى والمساهمين في إنجاحه.

وخلال ورشة "هذه موهبتي"، اطلع الثقفي على مرسم الورشة، يرافقه مساعده للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي الجالوق، وشاهد العديد من الأعمال الفنية التشكيلية، إلى جانب متابعته أعمال عدد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشاركون بفعالية في الورشة، مشيدًا بأعمالهم المميزة وبعطائهم ومواهبهم الفنية، فيما تلقى شرحًا مفصلًا عن الأعمال الفنية لتختتم الجولة بتكريم المشاركين وتقديمه شهادات الشكر لهم.

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للتعليم، وليد القطان، أن الورشة تهدف لتبادل الخبرات الفنية بين المشاركين من معلمين وطلاب ومشرفين، وصهر الخبرات والتجارب والإبداع للخروج بنتاج فني قيم وإبداعات جديدة، متوقعًا أن يقدم المشاركون 150 عملًا فنيًّا مميزًا في ختام أعمال الورشة يوم غد الأربعاء.