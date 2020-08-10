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بيروت.. "دياب" يتجه لإعلان استقالة الحكومة اللبنانية

قبيل الجلسة الثالثة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين

يستعدّ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها إن هناك توجهًا لإعلان حسان دياب استقالة الحكومة قبيل الجلسة الثالثة المقررة بعد ظهر اليوم الاثنين، وقد يدلي بكلمة مباشرة.

وتحدثت مصادر لبنانية عن معلومات بشأن عدم تأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن "دياب" سيقدّم الاستقالة من دون جلسة.

وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.

وتغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.

ويتطلب سقوط الحكومة استقالة 7 وزراء آخرين، حيث تشير التوقعات باستقالة وزيرة المهجرين غادة شريم ووزير الاقتصاد راؤول نعمه ووزير التربية طارق المجذوب.

وتقدمت وزيرة العدل اللبنانية، صباح اليوم، باستقالتها لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية بالجملة ودمارًا واسعًا في العاصمة اللبنانية.

وقالت الوزيرة ماري كلود في خطاب، إنها قدمت استقالتها "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات" التي تضرب العاصمة منذ يومين.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، قبل أسبوع، عن مقتل 158 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ أشهر.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

الرئيسية/ أخبار العالم

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بيروت.. "دياب" يتجه لإعلان استقالة الحكومة اللبنانية
سبق

يستعدّ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها إن هناك توجهًا لإعلان حسان دياب استقالة الحكومة قبيل الجلسة الثالثة المقررة بعد ظهر اليوم الاثنين، وقد يدلي بكلمة مباشرة.

وتحدثت مصادر لبنانية عن معلومات بشأن عدم تأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن "دياب" سيقدّم الاستقالة من دون جلسة.

وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.

وتغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.

ويتطلب سقوط الحكومة استقالة 7 وزراء آخرين، حيث تشير التوقعات باستقالة وزيرة المهجرين غادة شريم ووزير الاقتصاد راؤول نعمه ووزير التربية طارق المجذوب.

وتقدمت وزيرة العدل اللبنانية، صباح اليوم، باستقالتها لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية بالجملة ودمارًا واسعًا في العاصمة اللبنانية.

وقالت الوزيرة ماري كلود في خطاب، إنها قدمت استقالتها "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات" التي تضرب العاصمة منذ يومين.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، قبل أسبوع، عن مقتل 158 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ أشهر.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:57 PM

بيروت.. "دياب" يتجه لإعلان استقالة الحكومة اللبنانية

قبيل الجلسة الثالثة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعدّ رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر قولها إن هناك توجهًا لإعلان حسان دياب استقالة الحكومة قبيل الجلسة الثالثة المقررة بعد ظهر اليوم الاثنين، وقد يدلي بكلمة مباشرة.

وتحدثت مصادر لبنانية عن معلومات بشأن عدم تأمين نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن "دياب" سيقدّم الاستقالة من دون جلسة.

وقررت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.

وتغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.

ويتطلب سقوط الحكومة استقالة 7 وزراء آخرين، حيث تشير التوقعات باستقالة وزيرة المهجرين غادة شريم ووزير الاقتصاد راؤول نعمه ووزير التربية طارق المجذوب.

وتقدمت وزيرة العدل اللبنانية، صباح اليوم، باستقالتها لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية بالجملة ودمارًا واسعًا في العاصمة اللبنانية.

وقالت الوزيرة ماري كلود في خطاب، إنها قدمت استقالتها "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات" التي تضرب العاصمة منذ يومين.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، قبل أسبوع، عن مقتل 158 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ أشهر.

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصة اللبنانية، حيث يطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.

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