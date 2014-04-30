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رئيس هيئة محافظة الطائف حاثًا منسوبيه: تكثيف الجولات بالأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات

ناقشَ معهم تعزيز وتطوير العمل الميداني وتفعيل خطة موسم اختبارات الطلاب

ناقش فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ، الشيخ يحيى بن علي الحازمي مع منسوبي الهيئة من مشرفي المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم ورؤساء الأقسام بالهيئة ، تعزيز وتطوير العمل الميداني والحرص على تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات المنظمة للعمل الميداني.

مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقوم به مشرفو المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم في تحقيق العمل التكاملي والرقي بمستوى العمل حاثاً على تفعيل خطة العمل الميدانية في فترة الاختبارات.

ووجه "الحازمي" كلمة في بداية اللقاء بين فيها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواجب المناط بمنسوبي الهيئة تجاه القيام بهذه الشعيرة المباركة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأشاد في ختام الاجتماع بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في ظل الدعم غير المحدود من حكومتناالرشيدة وفقهم الله.

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رئيس هيئة محافظة الطائف حاثًا منسوبيه: تكثيف الجولات بالأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات
سبق

ناقش فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ، الشيخ يحيى بن علي الحازمي مع منسوبي الهيئة من مشرفي المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم ورؤساء الأقسام بالهيئة ، تعزيز وتطوير العمل الميداني والحرص على تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات المنظمة للعمل الميداني.

مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقوم به مشرفو المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم في تحقيق العمل التكاملي والرقي بمستوى العمل حاثاً على تفعيل خطة العمل الميدانية في فترة الاختبارات.

ووجه "الحازمي" كلمة في بداية اللقاء بين فيها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواجب المناط بمنسوبي الهيئة تجاه القيام بهذه الشعيرة المباركة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأشاد في ختام الاجتماع بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في ظل الدعم غير المحدود من حكومتناالرشيدة وفقهم الله.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
08:09 PM

رئيس هيئة محافظة الطائف حاثًا منسوبيه: تكثيف الجولات بالأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات

ناقشَ معهم تعزيز وتطوير العمل الميداني وتفعيل خطة موسم اختبارات الطلاب

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فهد العتيبي - الطائف
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ناقش فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ، الشيخ يحيى بن علي الحازمي مع منسوبي الهيئة من مشرفي المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم ورؤساء الأقسام بالهيئة ، تعزيز وتطوير العمل الميداني والحرص على تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية وفق التعليمات المنظمة للعمل الميداني.

مؤكدًا على الدور الكبير الذي يقوم به مشرفو المناطق ورؤساء المراكز ومساعديهم في تحقيق العمل التكاملي والرقي بمستوى العمل حاثاً على تفعيل خطة العمل الميدانية في فترة الاختبارات.

ووجه "الحازمي" كلمة في بداية اللقاء بين فيها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواجب المناط بمنسوبي الهيئة تجاه القيام بهذه الشعيرة المباركة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأشاد في ختام الاجتماع بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في ظل الدعم غير المحدود من حكومتناالرشيدة وفقهم الله.

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