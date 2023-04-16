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أمير الرياض ينوه بموافقة الملك على حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص

تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات

نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .

وثمن أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .

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أمير الرياض ينوه بموافقة الملك على حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص
سبق

نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .

وثمن أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:00 PM

أمير الرياض ينوه بموافقة الملك على حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص

تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .

وثمن أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .

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