المكسيك: 3571 إصابة جديدة و266 وفاة إضافية بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.
وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة في الوفيات؛ حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: 3571 إصابة جديدة و266 وفاة إضافية بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-18
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.
وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة في الوفيات؛ حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:36 AM
المكسيك: 3571 إصابة جديدة و266 وفاة إضافية بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 525733 حالة، وإجمالي الوفيات 57023.
وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع في أعداد الإصابات مع زيادة طفيفة في الوفيات؛ حيث سجلت الأحد 4448 إصابة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة.