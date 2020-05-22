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الأوقاف اليمنية: غدًا المكمل لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

في بيان صادر عن الوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن غدًا السبت هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الأوقاف اليمنية جاء فيه: بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية بالحديدة وعدن فقد ثبت لدى الوزارة تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد التحري مساء هذا اليوم، وبذلك يكون يوم غد (السبت الموافق 23/ مايو/ 2020 ميلادية هو المكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وبعد غد الأحد 24/ مايو /2020 هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك).

وتابع البيان: وبهذه المناسبة فإن الوزارة تنتهز هذه الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عزوجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والإسلامية إنه جواد كريم، وكل عام وأنتم بخير.

وزير الأوقاف اليمني

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الأوقاف اليمنية: غدًا المكمل لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن غدًا السبت هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الأوقاف اليمنية جاء فيه: بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية بالحديدة وعدن فقد ثبت لدى الوزارة تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد التحري مساء هذا اليوم، وبذلك يكون يوم غد (السبت الموافق 23/ مايو/ 2020 ميلادية هو المكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وبعد غد الأحد 24/ مايو /2020 هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك).

وتابع البيان: وبهذه المناسبة فإن الوزارة تنتهز هذه الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عزوجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والإسلامية إنه جواد كريم، وكل عام وأنتم بخير.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
08:45 PM

الأوقاف اليمنية: غدًا المكمل لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر

في بيان صادر عن الوزارة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,467

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن غدًا السبت هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الأوقاف اليمنية جاء فيه: بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية بالحديدة وعدن فقد ثبت لدى الوزارة تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد التحري مساء هذا اليوم، وبذلك يكون يوم غد (السبت الموافق 23/ مايو/ 2020 ميلادية هو المكمل عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وبعد غد الأحد 24/ مايو /2020 هو الأول من أيام عيد الفطر المبارك).

وتابع البيان: وبهذه المناسبة فإن الوزارة تنتهز هذه الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عزوجل أن يجعله عيد خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والإسلامية إنه جواد كريم، وكل عام وأنتم بخير.

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