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"الحصيني" يتوقّع أمطاراً متفاوتة وبَرَداً اليوم وليلة الخميس

تشمل مكة والمدينة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة في المملكة، إضافة إلى سقوط حبات البَرَد اليوم وليلة الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء وليلة الخميس.. أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وغرب القصيم مع رياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وقالت الهيئة: ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يتوقّع أمطاراً متفاوتة وبَرَداً اليوم وليلة الخميس
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة في المملكة، إضافة إلى سقوط حبات البَرَد اليوم وليلة الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء وليلة الخميس.. أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وغرب القصيم مع رياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وقالت الهيئة: ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:14 PM

"الحصيني" يتوقّع أمطاراً متفاوتة وبَرَداً اليوم وليلة الخميس

تشمل مكة والمدينة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة في المملكة، إضافة إلى سقوط حبات البَرَد اليوم وليلة الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء وليلة الخميس.. أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية وغرب القصيم مع رياح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وقالت الهيئة: ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

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