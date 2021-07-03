النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب

شحنات أخرى ستصل بعد اكتمال مشروع الصوامع

استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السبت، السفينة FREEDOM LINE التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح؛ وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.

وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ؛ فضلًا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًّا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالًا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلًا بحريًّا جنوب قناة السويس، و168 ميلًا بحريًّا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.

ويضم الميناء عدد 12 رصيفًا، بطول نحو 4.2كم، بالإضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، بالإضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب
سبق

استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السبت، السفينة FREEDOM LINE التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح؛ وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.

وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ؛ فضلًا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًّا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالًا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلًا بحريًّا جنوب قناة السويس، و168 ميلًا بحريًّا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.

ويضم الميناء عدد 12 رصيفًا، بطول نحو 4.2كم، بالإضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، بالإضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
06:44 PM

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب

شحنات أخرى ستصل بعد اكتمال مشروع الصوامع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
1,479

استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السبت، السفينة FREEDOM LINE التي تبلغ حمولتها 54 ألف طن من القمح؛ وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.

وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب ومن المنتظر تعاقب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ؛ فضلًا عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفذ البحري الاستراتيجي لقربه من الأسواق المحلية لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصاديًّا وإليها، ويتوسط ميناء ضبا شمالًا، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوبًا، ويقع على مسافة نحو 460 ميلًا بحريًّا جنوب قناة السويس، و168 ميلًا بحريًّا شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.

ويضم الميناء عدد 12 رصيفًا، بطول نحو 4.2كم، بالإضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيف لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13.5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، بالإضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة