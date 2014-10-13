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المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًّا في الهجوم التركي

استهدفوا سيارة جنوب مدينة تل أبيض شمال الرقة

قُتِل 14 مدنيًّا اليوم في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهما القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح له: "قتل تسعة مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة)".

وأضاف أن القوات التركية استهدفت برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة)؛ مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

المرصد السوري القوات التركية سوريا

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المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًّا في الهجوم التركي
سبق

قُتِل 14 مدنيًّا اليوم في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهما القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح له: "قتل تسعة مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة)".

وأضاف أن القوات التركية استهدفت برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة)؛ مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:31 PM

المرصد السوري: مقتل 14 مدنيًّا في الهجوم التركي

استهدفوا سيارة جنوب مدينة تل أبيض شمال الرقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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قُتِل 14 مدنيًّا اليوم في قصف مدفعي وإطلاق نار شنتهما القوات التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح له: "قتل تسعة مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة)".

وأضاف أن القوات التركية استهدفت برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة)؛ مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

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