القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر بذكرى يوم الاستقلال

أعربت عن أطيب التمنيات له بالسعادة ولشعبه باطراد التقدم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.