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7 تنبيهات والهطولات تهيمن .. "الأرصاد" تكشف ملامح أجواء السبت

حالات ماطرة تتواصل إلى مساء اليوم وتشمل مناطق عدة بينها العاصمة

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها اليوم، لترسم ملامح أجواء السبت بمناطق عدة، وذلك عبر 7 تنبيهات سيطرت عليها الهطولات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالحناكية والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع.

الرياض

تنبيه وتحديث لموقع الإنذار، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 11مساءً، بالأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف ومرات.

كما صدر للرياض تنبيه آخر بحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية تمتد إلى الرابعة عصر السبت، بالسليل ووادي الدواسر.

الباحة

وصدر للباحة تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم بالعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد.

عسير

وبنفس الحالة والتوقيت صدر تنبيه وإنذار جديد لعسير، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والنماص وبيشة وتثليث وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.

جازان

ومثل الباحة وعسير كانت جازان التي صدر لها تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والدائر والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

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7 تنبيهات والهطولات تهيمن .. "الأرصاد" تكشف ملامح أجواء السبت
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها اليوم، لترسم ملامح أجواء السبت بمناطق عدة، وذلك عبر 7 تنبيهات سيطرت عليها الهطولات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالحناكية والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع.

الرياض

تنبيه وتحديث لموقع الإنذار، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 11مساءً، بالأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف ومرات.

كما صدر للرياض تنبيه آخر بحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية تمتد إلى الرابعة عصر السبت، بالسليل ووادي الدواسر.

الباحة

وصدر للباحة تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم بالعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد.

عسير

وبنفس الحالة والتوقيت صدر تنبيه وإنذار جديد لعسير، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والنماص وبيشة وتثليث وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.

جازان

ومثل الباحة وعسير كانت جازان التي صدر لها تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والدائر والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:03 AM

7 تنبيهات والهطولات تهيمن .. "الأرصاد" تكشف ملامح أجواء السبت

حالات ماطرة تتواصل إلى مساء اليوم وتشمل مناطق عدة بينها العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها اليوم، لترسم ملامح أجواء السبت بمناطق عدة، وذلك عبر 7 تنبيهات سيطرت عليها الهطولات.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بالحناكية والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع.

الرياض

تنبيه وتحديث لموقع الإنذار، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 11مساءً، بالأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف ومرات.

كما صدر للرياض تنبيه آخر بحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية تمتد إلى الرابعة عصر السبت، بالسليل ووادي الدواسر.

الباحة

وصدر للباحة تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم بالعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد.

عسير

وبنفس الحالة والتوقيت صدر تنبيه وإنذار جديد لعسير، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والنماص وبيشة وتثليث وتنومة والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.

جازان

ومثل الباحة وعسير كانت جازان التي صدر لها تنبيه وإنذار جديد، وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 12 ظهراً حتى الثامنة مساء اليوم، بأبو عريش والدائر والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

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