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الرياض أكثر برودة ظهراً من ساعات فجر اليوم.. الحصيني: "الباردة" تتمركز

أوضح أن السماء غائمة على العاصمة والمرتفعات وأمطار على المنطقة الشرقية

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواءً باردة تغطي المناطق الشمالية والوسطى وشمالي الشرقية والغربية من المملكة.

وأشار "الحصيني"، ظهر اليوم، عبر تويتر، إلى أن السماء غائمة على الرياض والمرتفعات وأمطار على الشرقية.

وقال: الحرارة في الرياض ظهر هذا اليوم الثلاثاء أقل مما كانت عليه عند الفجر، مما يدل على تمركز كتلة باردة عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض أكثر برودة ظهراً من ساعات فجر اليوم.. الحصيني: "الباردة" تتمركز
سبق

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواءً باردة تغطي المناطق الشمالية والوسطى وشمالي الشرقية والغربية من المملكة.

وأشار "الحصيني"، ظهر اليوم، عبر تويتر، إلى أن السماء غائمة على الرياض والمرتفعات وأمطار على الشرقية.

وقال: الحرارة في الرياض ظهر هذا اليوم الثلاثاء أقل مما كانت عليه عند الفجر، مما يدل على تمركز كتلة باردة عليها.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:46 PM

الرياض أكثر برودة ظهراً من ساعات فجر اليوم.. الحصيني: "الباردة" تتمركز

أوضح أن السماء غائمة على العاصمة والمرتفعات وأمطار على المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم، أجواءً باردة تغطي المناطق الشمالية والوسطى وشمالي الشرقية والغربية من المملكة.

وأشار "الحصيني"، ظهر اليوم، عبر تويتر، إلى أن السماء غائمة على الرياض والمرتفعات وأمطار على الشرقية.

وقال: الحرارة في الرياض ظهر هذا اليوم الثلاثاء أقل مما كانت عليه عند الفجر، مما يدل على تمركز كتلة باردة عليها.

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