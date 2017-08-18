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الداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو

هاجمت الحجاب ودخول الجنة

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مواطنة كويتية ظهرت في مقطع فيديو وقد تعدّت بالقول على الذات الإلهية، وأساءت إلى الدين الإسلامي.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها على موقع "تويتر"، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

وأثارت المرأة جدلًا واسعًا على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية، وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

وفي بيانها، شدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يقوم بالتعدي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي.

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الداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو
سبق

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مواطنة كويتية ظهرت في مقطع فيديو وقد تعدّت بالقول على الذات الإلهية، وأساءت إلى الدين الإسلامي.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها على موقع "تويتر"، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

وأثارت المرأة جدلًا واسعًا على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية، وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

وفي بيانها، شدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يقوم بالتعدي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:23 AM

الداخلية الكويتية: ضبط امرأة تعدّت على الذات الإلهية عبر مقطع فيديو

هاجمت الحجاب ودخول الجنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,554

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مواطنة كويتية ظهرت في مقطع فيديو وقد تعدّت بالقول على الذات الإلهية، وأساءت إلى الدين الإسلامي.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها على موقع "تويتر"، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، قامت بالبحث والتحري حول السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأضافت أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

وأثارت المرأة جدلًا واسعًا على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية، وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.

وفي بيانها، شدّدت الإدارة على أن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يقوم بالتعدي على الذات الإلهية أو الدين الإسلامي.

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