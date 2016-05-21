النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن مساوي" يروي لـ "سبق" لحظات عصيبة أثناء إنقاذه من سيول وادي تيه

قال إن انتشار مقاطع الحادثة بشبكات التواصل أضرّ نفسيًا بأسرتي وأقاربي

أكد المواطن إبراهيم بن مساوي، الذي جرفته سيول وادي تيه بمحايل عسير، مساء أمس لـ"سبق" أن السيول دهمته أثناء عبوره الوادي ما أدى إلى جرف مركبته إلى أسفل مزلقان الوادي الخرساني لتغمر المياه المركبة.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساوي" : اضطررت إلى الصعود على ظهر المركبة في محاولة للنجاة من الموت ، وعشت لحظات عصيبة قبل أن تهرع فرق الدفاع المدني لإنقاذي عبر الحبال وطوق النجاة والذي كان يمسك به رجال الدفاع المدني إلا أنني سرعان ما سقطت أسفل المزلقان ما تعذر معه إخراجي.

وأضاف: دفع الأمر إلى قيام المركبة التي كان الحبل مربوطًا بها إلى سحبي ما نجم عنه إصابتي بعدة إصابات متفرقة في الرأس ومختلف أجزاء جسمي.

وتابع: أحمد الله فلقد كُتب لي عمر جديد بعد أن توقعت أنني لن أنجو وشارفت على الهلاك.

وكانت السيول القوية التي شهدتها محافظة محايل مساء البارحة، قد جرفت المواطن ومركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية بالمحافظة، فيما لا تزال المركبة المنكوبة من طراز نيسان صني تقبع وسط الوادي الذي لا تزال مياه السيل تجري به إلى هذه اللحظة.

وأكد المواطن أن المقاطع التي تم تصويرها وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ لحظة احتجاز السيل له قد أضرّت بأسرته وأقاربه نفسيًا.

وطمأن "ابن مساوي" الجميع أنه بخير، مؤكدًا مغادرته مستشفى محايل العام بعد تلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابات متفرقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن مساوي" يروي لـ "سبق" لحظات عصيبة أثناء إنقاذه من سيول وادي تيه
سبق

أكد المواطن إبراهيم بن مساوي، الذي جرفته سيول وادي تيه بمحايل عسير، مساء أمس لـ"سبق" أن السيول دهمته أثناء عبوره الوادي ما أدى إلى جرف مركبته إلى أسفل مزلقان الوادي الخرساني لتغمر المياه المركبة.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساوي" : اضطررت إلى الصعود على ظهر المركبة في محاولة للنجاة من الموت ، وعشت لحظات عصيبة قبل أن تهرع فرق الدفاع المدني لإنقاذي عبر الحبال وطوق النجاة والذي كان يمسك به رجال الدفاع المدني إلا أنني سرعان ما سقطت أسفل المزلقان ما تعذر معه إخراجي.

وأضاف: دفع الأمر إلى قيام المركبة التي كان الحبل مربوطًا بها إلى سحبي ما نجم عنه إصابتي بعدة إصابات متفرقة في الرأس ومختلف أجزاء جسمي.

وتابع: أحمد الله فلقد كُتب لي عمر جديد بعد أن توقعت أنني لن أنجو وشارفت على الهلاك.

وكانت السيول القوية التي شهدتها محافظة محايل مساء البارحة، قد جرفت المواطن ومركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية بالمحافظة، فيما لا تزال المركبة المنكوبة من طراز نيسان صني تقبع وسط الوادي الذي لا تزال مياه السيل تجري به إلى هذه اللحظة.

وأكد المواطن أن المقاطع التي تم تصويرها وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ لحظة احتجاز السيل له قد أضرّت بأسرته وأقاربه نفسيًا.

وطمأن "ابن مساوي" الجميع أنه بخير، مؤكدًا مغادرته مستشفى محايل العام بعد تلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابات متفرقة.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:46 PM

"ابن مساوي" يروي لـ "سبق" لحظات عصيبة أثناء إنقاذه من سيول وادي تيه

قال إن انتشار مقاطع الحادثة بشبكات التواصل أضرّ نفسيًا بأسرتي وأقاربي

A A A
محمد طيران - الرياض
3
10,836

أكد المواطن إبراهيم بن مساوي، الذي جرفته سيول وادي تيه بمحايل عسير، مساء أمس لـ"سبق" أن السيول دهمته أثناء عبوره الوادي ما أدى إلى جرف مركبته إلى أسفل مزلقان الوادي الخرساني لتغمر المياه المركبة.

وفي التفاصيل، قال "ابن مساوي" : اضطررت إلى الصعود على ظهر المركبة في محاولة للنجاة من الموت ، وعشت لحظات عصيبة قبل أن تهرع فرق الدفاع المدني لإنقاذي عبر الحبال وطوق النجاة والذي كان يمسك به رجال الدفاع المدني إلا أنني سرعان ما سقطت أسفل المزلقان ما تعذر معه إخراجي.

وأضاف: دفع الأمر إلى قيام المركبة التي كان الحبل مربوطًا بها إلى سحبي ما نجم عنه إصابتي بعدة إصابات متفرقة في الرأس ومختلف أجزاء جسمي.

وتابع: أحمد الله فلقد كُتب لي عمر جديد بعد أن توقعت أنني لن أنجو وشارفت على الهلاك.

وكانت السيول القوية التي شهدتها محافظة محايل مساء البارحة، قد جرفت المواطن ومركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية بالمحافظة، فيما لا تزال المركبة المنكوبة من طراز نيسان صني تقبع وسط الوادي الذي لا تزال مياه السيل تجري به إلى هذه اللحظة.

وأكد المواطن أن المقاطع التي تم تصويرها وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ لحظة احتجاز السيل له قد أضرّت بأسرته وأقاربه نفسيًا.

وطمأن "ابن مساوي" الجميع أنه بخير، مؤكدًا مغادرته مستشفى محايل العام بعد تلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابات متفرقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة