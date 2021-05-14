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بالفيديو .. "الحرس" يجمع مرابطين بأبنائهم في مشاهد حرب حقيقية

بعد أربعة أشهر من الغياب التقى آباء مرابطون بالحد الجنوبي من الحرس الوطني أبناءهم عبر مشاهد حرب واقعية في أحد مراكز الرماية بالرياض، عاش خلالها الطرفان مشاعر مختلطة.

وأنتجت وزارة الحرس الوطني فيديو، عنونته بـ"للعيد فرحة.. والأجمل أن تكون بلقاء كهذا" تزامنًا مع معايدات عيد الفطر المبارك، وبعد طول غياب.

وشارك في العمل كل من: رقيب أول نادر الحربي، والمقدم عبدالإله الميمون، والمقدم بسام المرشد، والرقيب أول حاكم الرويلي.

وتم إدراج مشاهد حية للمرابطين بالحد الجنوبي وهم يمارسون عملهم هناك، قابله استعدادات أبنائهم من داخل المركز الترفيهي قبل أن يتقابل الفريقان، وتبدأ المواجهة بمناورة ترفيهية، خلع بعدها الفريق الأصفر (وهم الأبناء)، والفريق الأحمر (وهم الآباء المرابطون)، خوذات الرأس، وتعرفوا على بعضهم، وبدؤوا العناق، ثم انتقلت المشاهد إلى مطار الملك خالد بالرياض لتوديع المرابطين هناك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

الحرس الوطني وزارة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الحرس" يجمع مرابطين بأبنائهم في مشاهد حرب حقيقية
سبق

بعد أربعة أشهر من الغياب التقى آباء مرابطون بالحد الجنوبي من الحرس الوطني أبناءهم عبر مشاهد حرب واقعية في أحد مراكز الرماية بالرياض، عاش خلالها الطرفان مشاعر مختلطة.

وأنتجت وزارة الحرس الوطني فيديو، عنونته بـ"للعيد فرحة.. والأجمل أن تكون بلقاء كهذا" تزامنًا مع معايدات عيد الفطر المبارك، وبعد طول غياب.

وشارك في العمل كل من: رقيب أول نادر الحربي، والمقدم عبدالإله الميمون، والمقدم بسام المرشد، والرقيب أول حاكم الرويلي.

وتم إدراج مشاهد حية للمرابطين بالحد الجنوبي وهم يمارسون عملهم هناك، قابله استعدادات أبنائهم من داخل المركز الترفيهي قبل أن يتقابل الفريقان، وتبدأ المواجهة بمناورة ترفيهية، خلع بعدها الفريق الأصفر (وهم الأبناء)، والفريق الأحمر (وهم الآباء المرابطون)، خوذات الرأس، وتعرفوا على بعضهم، وبدؤوا العناق، ثم انتقلت المشاهد إلى مطار الملك خالد بالرياض لتوديع المرابطين هناك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
12:40 AM
اخر تعديل
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
12:23 PM

بالفيديو .. "الحرس" يجمع مرابطين بأبنائهم في مشاهد حرب حقيقية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
6
25,898

بعد أربعة أشهر من الغياب التقى آباء مرابطون بالحد الجنوبي من الحرس الوطني أبناءهم عبر مشاهد حرب واقعية في أحد مراكز الرماية بالرياض، عاش خلالها الطرفان مشاعر مختلطة.

وأنتجت وزارة الحرس الوطني فيديو، عنونته بـ"للعيد فرحة.. والأجمل أن تكون بلقاء كهذا" تزامنًا مع معايدات عيد الفطر المبارك، وبعد طول غياب.

وشارك في العمل كل من: رقيب أول نادر الحربي، والمقدم عبدالإله الميمون، والمقدم بسام المرشد، والرقيب أول حاكم الرويلي.

وتم إدراج مشاهد حية للمرابطين بالحد الجنوبي وهم يمارسون عملهم هناك، قابله استعدادات أبنائهم من داخل المركز الترفيهي قبل أن يتقابل الفريقان، وتبدأ المواجهة بمناورة ترفيهية، خلع بعدها الفريق الأصفر (وهم الأبناء)، والفريق الأحمر (وهم الآباء المرابطون)، خوذات الرأس، وتعرفوا على بعضهم، وبدؤوا العناق، ثم انتقلت المشاهد إلى مطار الملك خالد بالرياض لتوديع المرابطين هناك. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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