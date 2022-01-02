النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 3 أيام من وعد أمير الباحة.. الانتهاء من المرحلة الأولى بتجهيز أكشاك البائعين بـ"سوق الخميس"

كمواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم

بعد ثلاثة أيام من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء أكشاك للبائعين لحمايتهم من التقلبات الجوية، بعدما اطلع على أوضاعهم خلال جولته المفاجئة لسوق الخميس بمدينة الباحة، فقد تم إنشاء عدد من الأكشاك لتسليمها للباعة، وتعتبر مواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم.

وعبر عدد من البائعين عن سرورهم بلقاء أمير منطقة الباحة، وتفقد أحوالهم والتوجيه لهم بإنشاء الأكشاك التي تحميهم من الأمطار في موسم الشتاء، شاكرين له هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قبل ولاة أمرنا، داعين الله عز وجل أن يحفظ لنا بلدنا وقادتنا، وأن يديم عز هذا الوطن المعطاء.

وكانت "سبق" نشرت عن الزيارة المفاجئة يوم الخميس الماضي في حينها بعنوان "فيديو.. أمير الباحة لباعة سوق الخميس: نشتري كل بضاعتكم ونجهز لكم الأكشاك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 3 أيام من وعد أمير الباحة.. الانتهاء من المرحلة الأولى بتجهيز أكشاك البائعين بـ"سوق الخميس"
سبق

بعد ثلاثة أيام من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء أكشاك للبائعين لحمايتهم من التقلبات الجوية، بعدما اطلع على أوضاعهم خلال جولته المفاجئة لسوق الخميس بمدينة الباحة، فقد تم إنشاء عدد من الأكشاك لتسليمها للباعة، وتعتبر مواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم.

وعبر عدد من البائعين عن سرورهم بلقاء أمير منطقة الباحة، وتفقد أحوالهم والتوجيه لهم بإنشاء الأكشاك التي تحميهم من الأمطار في موسم الشتاء، شاكرين له هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قبل ولاة أمرنا، داعين الله عز وجل أن يحفظ لنا بلدنا وقادتنا، وأن يديم عز هذا الوطن المعطاء.

وكانت "سبق" نشرت عن الزيارة المفاجئة يوم الخميس الماضي في حينها بعنوان "فيديو.. أمير الباحة لباعة سوق الخميس: نشتري كل بضاعتكم ونجهز لكم الأكشاك".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:20 PM

بعد 3 أيام من وعد أمير الباحة.. الانتهاء من المرحلة الأولى بتجهيز أكشاك البائعين بـ"سوق الخميس"

كمواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
5
4,504

بعد ثلاثة أيام من توجيه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء أكشاك للبائعين لحمايتهم من التقلبات الجوية، بعدما اطلع على أوضاعهم خلال جولته المفاجئة لسوق الخميس بمدينة الباحة، فقد تم إنشاء عدد من الأكشاك لتسليمها للباعة، وتعتبر مواقع مؤقتة لحين تجهيز مواقع أخرى ثابتة لهم.

وعبر عدد من البائعين عن سرورهم بلقاء أمير منطقة الباحة، وتفقد أحوالهم والتوجيه لهم بإنشاء الأكشاك التي تحميهم من الأمطار في موسم الشتاء، شاكرين له هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من قبل ولاة أمرنا، داعين الله عز وجل أن يحفظ لنا بلدنا وقادتنا، وأن يديم عز هذا الوطن المعطاء.

وكانت "سبق" نشرت عن الزيارة المفاجئة يوم الخميس الماضي في حينها بعنوان "فيديو.. أمير الباحة لباعة سوق الخميس: نشتري كل بضاعتكم ونجهز لكم الأكشاك".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة