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رئيس الوزراء التشيكي ينصح "ترامب" بإلزام الأمريكيين بالكمامة للحد من تفشي "كورونا"

"بابيش" أشار إلى أنها تخفض الإصابات بنسبة 80%

نصح رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، اليوم (الأحد)، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يجعل وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزامياً للحد من تشفي فيروس كورونا المستجد.

وخاطب "بابيش" "ترامب" في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "حاول التصدي للفيروس على الطريقة التشيكية".

وأضاف: "إن وضع أي كمامة من القماش يخفّض تفشي الفيروس بنسبة 80 بالمئة لقد فرضت الجمهورية التشيكية على سكانها وضع كمامة في الأماكن العامة".

ولم يرفق "بابيش" تغريدته بأي مصدر علمي يدعم نظرية أن الكمامة تخفّض بنسبة 80 بالمئة خطر الإصابة بكوفيد-19.

ولا إجماع في الأوساط العلمية على أن وضع الأشخاص غير المصابين بالفيروس كمامات يعد وسيلة فاعلة لحمايتهم من الإصابة بكوفيد-19، كما تختلف التوجيهات في هذا الشأن بين بلد وآخر.

و"بابيش" على غرار "ترامب" رجل أعمال ملياردير أصبح سياسياً شعبوياً.

رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامات فيروس كورونا الجديد

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رئيس الوزراء التشيكي ينصح "ترامب" بإلزام الأمريكيين بالكمامة للحد من تفشي "كورونا"
سبق

نصح رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، اليوم (الأحد)، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يجعل وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزامياً للحد من تشفي فيروس كورونا المستجد.

وخاطب "بابيش" "ترامب" في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "حاول التصدي للفيروس على الطريقة التشيكية".

وأضاف: "إن وضع أي كمامة من القماش يخفّض تفشي الفيروس بنسبة 80 بالمئة لقد فرضت الجمهورية التشيكية على سكانها وضع كمامة في الأماكن العامة".

ولم يرفق "بابيش" تغريدته بأي مصدر علمي يدعم نظرية أن الكمامة تخفّض بنسبة 80 بالمئة خطر الإصابة بكوفيد-19.

ولا إجماع في الأوساط العلمية على أن وضع الأشخاص غير المصابين بالفيروس كمامات يعد وسيلة فاعلة لحمايتهم من الإصابة بكوفيد-19، كما تختلف التوجيهات في هذا الشأن بين بلد وآخر.

و"بابيش" على غرار "ترامب" رجل أعمال ملياردير أصبح سياسياً شعبوياً.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:49 PM

رئيس الوزراء التشيكي ينصح "ترامب" بإلزام الأمريكيين بالكمامة للحد من تفشي "كورونا"

"بابيش" أشار إلى أنها تخفض الإصابات بنسبة 80%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، اليوم (الأحد)، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يجعل وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزامياً للحد من تشفي فيروس كورونا المستجد.

وخاطب "بابيش" "ترامب" في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "حاول التصدي للفيروس على الطريقة التشيكية".

وأضاف: "إن وضع أي كمامة من القماش يخفّض تفشي الفيروس بنسبة 80 بالمئة لقد فرضت الجمهورية التشيكية على سكانها وضع كمامة في الأماكن العامة".

ولم يرفق "بابيش" تغريدته بأي مصدر علمي يدعم نظرية أن الكمامة تخفّض بنسبة 80 بالمئة خطر الإصابة بكوفيد-19.

ولا إجماع في الأوساط العلمية على أن وضع الأشخاص غير المصابين بالفيروس كمامات يعد وسيلة فاعلة لحمايتهم من الإصابة بكوفيد-19، كما تختلف التوجيهات في هذا الشأن بين بلد وآخر.

و"بابيش" على غرار "ترامب" رجل أعمال ملياردير أصبح سياسياً شعبوياً.

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