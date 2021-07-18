النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطبة عرفة بـ 10 لغات في مشروع يستهدف 100 مليون مستفيد

بث إلكتروني عبر "منارة حرمين" وأثير الإذاعات من مسجد نمرة

أكّد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بشؤون الحرمين، المهندس مشاري بن سعد المسعودي؛ أن مشروع الترجمة خلال هذا العام يترجم خطبة عرفة بـ (10) لغات، وخطب الحرمين الشريفين والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وسيكون البث من خلال المقر الجديد، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام (1439هـ) بلغ عدد المستفيدين أكثر من (35) مليون مستفيد.

يُذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد دشّن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين"، وستتم تغطية البث إلكترونياً، وعبر تطبيق "منصة منارة حرمين"، وأثير الإذاعات من مسجد (نمرة)، حيث يستهدف المشروع بلوغ عدد المستفيدين لهذا العام قرابة (100) مليون مستفيد من ترجمة يوم عرفة.

وختاماً شكر "المسعودي"؛ حرص واهتمام الرئيس العام بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة؛ ليصل للعالم الإسلامي ورسالة الحرمين الشريفين في كافة بقاع الأرض بجميع اللغات، وما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ حثيثٍ وحرصٍ بتوفير كافة الخدمات لحجاج وعُمار بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطبة عرفة بـ 10 لغات في مشروع يستهدف 100 مليون مستفيد
سبق

أكّد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بشؤون الحرمين، المهندس مشاري بن سعد المسعودي؛ أن مشروع الترجمة خلال هذا العام يترجم خطبة عرفة بـ (10) لغات، وخطب الحرمين الشريفين والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وسيكون البث من خلال المقر الجديد، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام (1439هـ) بلغ عدد المستفيدين أكثر من (35) مليون مستفيد.

يُذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد دشّن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين"، وستتم تغطية البث إلكترونياً، وعبر تطبيق "منصة منارة حرمين"، وأثير الإذاعات من مسجد (نمرة)، حيث يستهدف المشروع بلوغ عدد المستفيدين لهذا العام قرابة (100) مليون مستفيد من ترجمة يوم عرفة.

وختاماً شكر "المسعودي"؛ حرص واهتمام الرئيس العام بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة؛ ليصل للعالم الإسلامي ورسالة الحرمين الشريفين في كافة بقاع الأرض بجميع اللغات، وما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ حثيثٍ وحرصٍ بتوفير كافة الخدمات لحجاج وعُمار بيت الله الحرام.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:51 AM

خطبة عرفة بـ 10 لغات في مشروع يستهدف 100 مليون مستفيد

بث إلكتروني عبر "منارة حرمين" وأثير الإذاعات من مسجد نمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
250

أكّد مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بشؤون الحرمين، المهندس مشاري بن سعد المسعودي؛ أن مشروع الترجمة خلال هذا العام يترجم خطبة عرفة بـ (10) لغات، وخطب الحرمين الشريفين والدروس العلمية بالمسجد الحرام، وسيكون البث من خلال المقر الجديد، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق المشروع في عام (1439هـ) بلغ عدد المستفيدين أكثر من (35) مليون مستفيد.

يُذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد دشّن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين"، وستتم تغطية البث إلكترونياً، وعبر تطبيق "منصة منارة حرمين"، وأثير الإذاعات من مسجد (نمرة)، حيث يستهدف المشروع بلوغ عدد المستفيدين لهذا العام قرابة (100) مليون مستفيد من ترجمة يوم عرفة.

وختاماً شكر "المسعودي"؛ حرص واهتمام الرئيس العام بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة؛ ليصل للعالم الإسلامي ورسالة الحرمين الشريفين في كافة بقاع الأرض بجميع اللغات، وما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ حثيثٍ وحرصٍ بتوفير كافة الخدمات لحجاج وعُمار بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,964
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,420
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة