النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بالرياض والمتخصصة في إجراء فحوصات كورونا للمسافرين للخارج

أغلقت "مديرية الشؤون الصحية بالرياض" اليوم أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج السعودية.

وأوضحت "الصحة" أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية؛ إذ تم ضبطها وتحريزها، ومن ثم تتبُّع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار له أعلاه بمدينة الرياض، منها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها التي لم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية؛ ما نتج منه استقباله عدد عينات يوميًّا يفوق طاقته الاستيعابية، إضافة لعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيًّا لحين البت في قضيته نهائيًّا من قِبل اللجان المختصة.

وأوضحت "الصحة" أن المختبر يواجه عقوبات نظامية، تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق السعودية؛ إذ تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يوميًّا، وكذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

وتهيب "الصحة" بجميع المؤسسات الصحية، خاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة، للالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية. وتوضح "الصحة" أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية كافة اللازمة لمعالجة الوضع، مع الحزم في تطبيق العقوبات عند أي قصور في الخدمة الصحية المقدَّمة في القطاع الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بالرياض والمتخصصة في إجراء فحوصات كورونا للمسافرين للخارج
سبق

أغلقت "مديرية الشؤون الصحية بالرياض" اليوم أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج السعودية.

وأوضحت "الصحة" أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية؛ إذ تم ضبطها وتحريزها، ومن ثم تتبُّع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار له أعلاه بمدينة الرياض، منها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها التي لم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية؛ ما نتج منه استقباله عدد عينات يوميًّا يفوق طاقته الاستيعابية، إضافة لعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيًّا لحين البت في قضيته نهائيًّا من قِبل اللجان المختصة.

وأوضحت "الصحة" أن المختبر يواجه عقوبات نظامية، تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق السعودية؛ إذ تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يوميًّا، وكذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

وتهيب "الصحة" بجميع المؤسسات الصحية، خاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة، للالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية. وتوضح "الصحة" أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية كافة اللازمة لمعالجة الوضع، مع الحزم في تطبيق العقوبات عند أي قصور في الخدمة الصحية المقدَّمة في القطاع الصحي.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:15 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
02:24 AM

"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بالرياض والمتخصصة في إجراء فحوصات كورونا للمسافرين للخارج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,159

أغلقت "مديرية الشؤون الصحية بالرياض" اليوم أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج السعودية.

وأوضحت "الصحة" أنها رصدت عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية؛ إذ تم ضبطها وتحريزها، ومن ثم تتبُّع مسارها الافتراضي، ومن خلال ذلك التتبع تم رصد عدد من المخالفات على المختبر المشار له أعلاه بمدينة الرياض، منها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها التي لم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية؛ ما نتج منه استقباله عدد عينات يوميًّا يفوق طاقته الاستيعابية، إضافة لعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيًّا لحين البت في قضيته نهائيًّا من قِبل اللجان المختصة.

وأوضحت "الصحة" أن المختبر يواجه عقوبات نظامية، تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافة إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق السعودية؛ إذ تقوم بزيارة جميع المختبرات المستهدفة يوميًّا، وكذلك تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

وتهيب "الصحة" بجميع المؤسسات الصحية، خاصة المختبرات الطبية خلال الجائحة، للالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية. وتوضح "الصحة" أنها ستتخذ الإجراءات التصحيحية كافة اللازمة لمعالجة الوضع، مع الحزم في تطبيق العقوبات عند أي قصور في الخدمة الصحية المقدَّمة في القطاع الصحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,604

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصیة!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصیة!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة