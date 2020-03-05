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قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة

أقيم في مقر شركة "بي إي إيه سيستمز "السعودية للتطوير والتدريب

رعى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، حفل تخريج أول دفعة من الفنيين لصيانة الطائرات في تخصصي الميكانيكا والإلكترونيات، الذين تم تدريبهم بالمملكة؛ وذلك بمقر شركة "بي إي إيه سيستمز "السعودية للتطوير والتدريب.

وفور وصوله مقر الحفل، كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ حيث تجوّل بمقر الأكاديمية التي اشتملت على ورش العمل والأجهزة التشبيهية.

وبعد ذلك توجه إلى مقر الحفل؛ حيث عُزف السلام الملكي، ومن ثم تليت آيات من القرآن الكريم.

وألقى الرئيس التنفيذي للشركة كلمةً رحّب فيها بسموه؛ مُعربًا عن اعتزاز الشركة في تأهيل سواعد بانية وأجيال مؤهلة صنعت حاضر الوطن، وستصنع -بإذن الله- مستقبله الواعد.

وأوضح الدكتور "آل الشيخ" أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة، الذي أثمر اليوم بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تُعرف دوليًّا بشهادة "ستي آند قلز" المستوى الثالث.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية التكامل في متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وألقى الخريجون كلمةً أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة؛ لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.

وتم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين من المعهد، ثم في ختام الحفل قدّم المدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز القوات الجوية الملكية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة
سبق

رعى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، حفل تخريج أول دفعة من الفنيين لصيانة الطائرات في تخصصي الميكانيكا والإلكترونيات، الذين تم تدريبهم بالمملكة؛ وذلك بمقر شركة "بي إي إيه سيستمز "السعودية للتطوير والتدريب.

وفور وصوله مقر الحفل، كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ حيث تجوّل بمقر الأكاديمية التي اشتملت على ورش العمل والأجهزة التشبيهية.

وبعد ذلك توجه إلى مقر الحفل؛ حيث عُزف السلام الملكي، ومن ثم تليت آيات من القرآن الكريم.

وألقى الرئيس التنفيذي للشركة كلمةً رحّب فيها بسموه؛ مُعربًا عن اعتزاز الشركة في تأهيل سواعد بانية وأجيال مؤهلة صنعت حاضر الوطن، وستصنع -بإذن الله- مستقبله الواعد.

وأوضح الدكتور "آل الشيخ" أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة، الذي أثمر اليوم بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تُعرف دوليًّا بشهادة "ستي آند قلز" المستوى الثالث.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية التكامل في متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وألقى الخريجون كلمةً أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة؛ لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.

وتم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين من المعهد، ثم في ختام الحفل قدّم المدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:51 PM

قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة

أقيم في مقر شركة "بي إي إيه سيستمز "السعودية للتطوير والتدريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية اليوم، حفل تخريج أول دفعة من الفنيين لصيانة الطائرات في تخصصي الميكانيكا والإلكترونيات، الذين تم تدريبهم بالمملكة؛ وذلك بمقر شركة "بي إي إيه سيستمز "السعودية للتطوير والتدريب.

وفور وصوله مقر الحفل، كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ حيث تجوّل بمقر الأكاديمية التي اشتملت على ورش العمل والأجهزة التشبيهية.

وبعد ذلك توجه إلى مقر الحفل؛ حيث عُزف السلام الملكي، ومن ثم تليت آيات من القرآن الكريم.

وألقى الرئيس التنفيذي للشركة كلمةً رحّب فيها بسموه؛ مُعربًا عن اعتزاز الشركة في تأهيل سواعد بانية وأجيال مؤهلة صنعت حاضر الوطن، وستصنع -بإذن الله- مستقبله الواعد.

وأوضح الدكتور "آل الشيخ" أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة، الذي أثمر اليوم بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تُعرف دوليًّا بشهادة "ستي آند قلز" المستوى الثالث.

وأكد المدير التنفيذي للشركة، أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية التكامل في متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وألقى الخريجون كلمةً أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة؛ لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.

وتم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين من المعهد، ثم في ختام الحفل قدّم المدير التنفيذي درعًا تذكاريًّا لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

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