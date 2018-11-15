تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الأربعاء، فرع الهيئة في منطقة حائل؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن "القاسم" اجتمع بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء ومديري الأقسام، واطلع على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة، واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، وأجرى جولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة. ولفت "البراهيم" إلى أن "القاسم" استقبل خلال الزيارة عدداً من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، كما شاهد عرضاً عن أبرز الجهود التي قام بها فرع الهيئة في حائل في مجال العمل التطوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، كما التقى بالمتقاعدين في منطقة حائل خلال السنوات الماضية. وتابع: تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر مقر فرع الهيئة الجديد بالمنطقة وعدداً من المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف البلد ومركز إسعاف الصناعية ومركز إسعاف المنتزه، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل والصعوبات التي تواجههم في العمل الميداني الإسعافي، موجهاً بتذليل تلك الصعوبات لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل. وأضاف: افتتح الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية الجديدة شملت مركز إسعاف القاعد، ومركز إسعاف قفار، ضمن خطة الهيئة لتوسيع وتطوير العمل الإسعافي ليغطي كل مدن ومحافظات منطقة حائل. كما زار إدارة التدريب وغرفة العمليات المركزية وإدارة التموين الطبي والمستودعات بالمنطقة، واطلع خلال جولته على معرض الهيئة الدائم بمبنى الفرع.

رئيس الهلال الأحمر يفتتح مراكز إسعافية بحائل ويقف على أبرز التحديات خالد السليمي سبق 2018-11-15 تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الأربعاء، فرع الهيئة في منطقة حائل؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن "القاسم" اجتمع بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء ومديري الأقسام، واطلع على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة، واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، وأجرى جولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة.

ولفت "البراهيم" إلى أن "القاسم" استقبل خلال الزيارة عدداً من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، كما شاهد عرضاً عن أبرز الجهود التي قام بها فرع الهيئة في حائل في مجال العمل التطوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، كما التقى بالمتقاعدين في منطقة حائل خلال السنوات الماضية.

وتابع: تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر مقر فرع الهيئة الجديد بالمنطقة وعدداً من المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف البلد ومركز إسعاف الصناعية ومركز إسعاف المنتزه، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل والصعوبات التي تواجههم في العمل الميداني الإسعافي، موجهاً بتذليل تلك الصعوبات لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.

وأضاف: افتتح الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية الجديدة شملت مركز إسعاف القاعد، ومركز إسعاف قفار، ضمن خطة الهيئة لتوسيع وتطوير العمل الإسعافي ليغطي كل مدن ومحافظات منطقة حائل. كما زار إدارة التدريب وغرفة العمليات المركزية وإدارة التموين الطبي والمستودعات بالمنطقة، واطلع خلال جولته على معرض الهيئة الدائم بمبنى الفرع.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440 10:23 AM

رئيس الهلال الأحمر يفتتح مراكز إسعافية بحائل ويقف على أبرز التحديات اطلع على سير العمل والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة والمستجدات





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تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الأربعاء، فرع الهيئة في منطقة حائل؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح عدد من المراكز الإسعافية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن "القاسم" اجتمع بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء ومديري الأقسام، واطلع على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة، واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، وأجرى جولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة.

ولفت "البراهيم" إلى أن "القاسم" استقبل خلال الزيارة عدداً من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، كما شاهد عرضاً عن أبرز الجهود التي قام بها فرع الهيئة في حائل في مجال العمل التطوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الخيري والتطوعي، كما التقى بالمتقاعدين في منطقة حائل خلال السنوات الماضية.

وتابع: تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر مقر فرع الهيئة الجديد بالمنطقة وعدداً من المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف البلد ومركز إسعاف الصناعية ومركز إسعاف المنتزه، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واطلع على آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل والصعوبات التي تواجههم في العمل الميداني الإسعافي، موجهاً بتذليل تلك الصعوبات لتقديم الخدمات الإسعافية على النحو الأمثل.

وأضاف: افتتح الدكتور "القاسم" عدداً من المراكز الإسعافية الجديدة شملت مركز إسعاف القاعد، ومركز إسعاف قفار، ضمن خطة الهيئة لتوسيع وتطوير العمل الإسعافي ليغطي كل مدن ومحافظات منطقة حائل. كما زار إدارة التدريب وغرفة العمليات المركزية وإدارة التموين الطبي والمستودعات بالمنطقة، واطلع خلال جولته على معرض الهيئة الدائم بمبنى الفرع.