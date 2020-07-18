النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348

عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095

سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348
سبق

سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:16 PM

12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348

عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
56

سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,306
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,962
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة