12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348
عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095
سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-18
سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
09:16 PM
12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348
عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095
سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.