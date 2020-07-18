وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-18 سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 09:16 PM

12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348 عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095





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سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.