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"تعليم القريات" يطلق مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بالملك

دعت إدارة التعليم في محافظة القريات، جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، إلى المشاركة في مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والذي تقرر زيارته لمنطقة الجوف والشمال خلال هذا الأسبوع.

وبيّن مدير العلاقات العامة في "تعليم القريات" المهندس محمد بن الأسود الشراري، أن قسم العلاقات العامة أطلق مسابقة في موقع التواصل الاجتماعي Twitter "تويتر"، يستهدف من خلالها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في مدارس تعليم القريات؛ وذلك من خلال اختيار أفضل ثلاث تغريدات يغرد بها الطلاب والطالبات، عن مشاعرهم تجاه زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف.

وأضاف "الشراري" أن هذه المسابقة تأتي وفق توجيهات مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، والذي يحث دائماً على إظهار وإبراز ما تنعم به المملكة العربية السعودية من نهضة في جميع المجالات ومنها مجال التعليم.

وعن آلية المسابقة قالت مساعدة مدير العلاقات العامة منى بنت عبدالله الشراري: "المسابقة تهدف لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، كذلك إبراز النواحي الإبداعية لدى الطلاب والطالبات؛ مما يخلق تنافساً جميلاً من خلال التعبير عن حب الوطن، مع العلم بأنه سيتم اختيار أفضل ثلاث تغريدات؛ ليتم تكريم أصحابها بجوائز ثمينة وقيمة، بعد أن يتم فرز التغريدات؛ مبينة أن من شروط المشاركة في المسابقة: تضمين التغريدة داخل وسم (#تعليم_القريات_أهلا_بالملك_سلمان)، كذلك الإشارة لحساب العلاقات العامة في تويتر (@PR_GURYAT)؛ على أن تكون التغريدة من إبداع الطالب والطالبة، وألا تكون مقتبسة من أي تغريدات سابقة، مع كتابة الاسم الصريح لصاحب التغريدة سواء كان من حسابه الشخصي أو من حساب المدرسة؛ علماً بأن يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 1440هـ سيكون آخر يوم لاستقبال التغريدات.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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"تعليم القريات" يطلق مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بالملك
سبق

دعت إدارة التعليم في محافظة القريات، جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، إلى المشاركة في مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والذي تقرر زيارته لمنطقة الجوف والشمال خلال هذا الأسبوع.

وبيّن مدير العلاقات العامة في "تعليم القريات" المهندس محمد بن الأسود الشراري، أن قسم العلاقات العامة أطلق مسابقة في موقع التواصل الاجتماعي Twitter "تويتر"، يستهدف من خلالها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في مدارس تعليم القريات؛ وذلك من خلال اختيار أفضل ثلاث تغريدات يغرد بها الطلاب والطالبات، عن مشاعرهم تجاه زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف.

وأضاف "الشراري" أن هذه المسابقة تأتي وفق توجيهات مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، والذي يحث دائماً على إظهار وإبراز ما تنعم به المملكة العربية السعودية من نهضة في جميع المجالات ومنها مجال التعليم.

وعن آلية المسابقة قالت مساعدة مدير العلاقات العامة منى بنت عبدالله الشراري: "المسابقة تهدف لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، كذلك إبراز النواحي الإبداعية لدى الطلاب والطالبات؛ مما يخلق تنافساً جميلاً من خلال التعبير عن حب الوطن، مع العلم بأنه سيتم اختيار أفضل ثلاث تغريدات؛ ليتم تكريم أصحابها بجوائز ثمينة وقيمة، بعد أن يتم فرز التغريدات؛ مبينة أن من شروط المشاركة في المسابقة: تضمين التغريدة داخل وسم (#تعليم_القريات_أهلا_بالملك_سلمان)، كذلك الإشارة لحساب العلاقات العامة في تويتر (@PR_GURYAT)؛ على أن تكون التغريدة من إبداع الطالب والطالبة، وألا تكون مقتبسة من أي تغريدات سابقة، مع كتابة الاسم الصريح لصاحب التغريدة سواء كان من حسابه الشخصي أو من حساب المدرسة؛ علماً بأن يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 1440هـ سيكون آخر يوم لاستقبال التغريدات.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:09 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:30 PM

"تعليم القريات" يطلق مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بالملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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دعت إدارة التعليم في محافظة القريات، جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، إلى المشاركة في مسابقة أجمل تغريدة ترحيبية بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والذي تقرر زيارته لمنطقة الجوف والشمال خلال هذا الأسبوع.

وبيّن مدير العلاقات العامة في "تعليم القريات" المهندس محمد بن الأسود الشراري، أن قسم العلاقات العامة أطلق مسابقة في موقع التواصل الاجتماعي Twitter "تويتر"، يستهدف من خلالها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في مدارس تعليم القريات؛ وذلك من خلال اختيار أفضل ثلاث تغريدات يغرد بها الطلاب والطالبات، عن مشاعرهم تجاه زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف.

وأضاف "الشراري" أن هذه المسابقة تأتي وفق توجيهات مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، والذي يحث دائماً على إظهار وإبراز ما تنعم به المملكة العربية السعودية من نهضة في جميع المجالات ومنها مجال التعليم.

وعن آلية المسابقة قالت مساعدة مدير العلاقات العامة منى بنت عبدالله الشراري: "المسابقة تهدف لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، كذلك إبراز النواحي الإبداعية لدى الطلاب والطالبات؛ مما يخلق تنافساً جميلاً من خلال التعبير عن حب الوطن، مع العلم بأنه سيتم اختيار أفضل ثلاث تغريدات؛ ليتم تكريم أصحابها بجوائز ثمينة وقيمة، بعد أن يتم فرز التغريدات؛ مبينة أن من شروط المشاركة في المسابقة: تضمين التغريدة داخل وسم (#تعليم_القريات_أهلا_بالملك_سلمان)، كذلك الإشارة لحساب العلاقات العامة في تويتر (@PR_GURYAT)؛ على أن تكون التغريدة من إبداع الطالب والطالبة، وألا تكون مقتبسة من أي تغريدات سابقة، مع كتابة الاسم الصريح لصاحب التغريدة سواء كان من حسابه الشخصي أو من حساب المدرسة؛ علماً بأن يوم الأربعاء الموافق 13/ 3/ 1440هـ سيكون آخر يوم لاستقبال التغريدات.

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