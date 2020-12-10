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"ذبابة الرمل" تنقل مرض الليشمانيا لزوار الثمامة والنادي السعودي للطيران

تعاون بين "الصحة" و"وزارة البيئة والمياه والزراعة" للقضاء عليه

وجه مدير عام الإدارة العامة لنواقل المرض والأمراض المشتركة، الدكتور محمد الزهراني، فريق تقصي طبي وحشري إلى منتزه الثمامة والنادي السعودي للطيران، بعد وجود عدد من الشكاوى بسبب حشرة ناقلة لمرض الليشمانيا "ذبابة الرمل"، وتعرضهم للإصابة الجلدية في الموقعين.

ورفع الفريق توصيته بوجود جحور لقوارض منتشرة بكثرة في الموقع، وتعد خازناً لطفيلي الليشمانيا، بالإضافة لانتشار واسع لنبتة الرمث، وهي مصدر غذائي للقوارض.

ودعا الدكتور الزهراني الجهة المعنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى القيام بأعمال الإزالة من مكافحة الحشرات وردم الجحور المنتشرة في الموقع بالتنسيق مع مدير إدارة نواقل المرض بصحة الرياض.

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"ذبابة الرمل" تنقل مرض الليشمانيا لزوار الثمامة والنادي السعودي للطيران
سبق

وجه مدير عام الإدارة العامة لنواقل المرض والأمراض المشتركة، الدكتور محمد الزهراني، فريق تقصي طبي وحشري إلى منتزه الثمامة والنادي السعودي للطيران، بعد وجود عدد من الشكاوى بسبب حشرة ناقلة لمرض الليشمانيا "ذبابة الرمل"، وتعرضهم للإصابة الجلدية في الموقعين.

ورفع الفريق توصيته بوجود جحور لقوارض منتشرة بكثرة في الموقع، وتعد خازناً لطفيلي الليشمانيا، بالإضافة لانتشار واسع لنبتة الرمث، وهي مصدر غذائي للقوارض.

ودعا الدكتور الزهراني الجهة المعنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى القيام بأعمال الإزالة من مكافحة الحشرات وردم الجحور المنتشرة في الموقع بالتنسيق مع مدير إدارة نواقل المرض بصحة الرياض.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:02 AM

"ذبابة الرمل" تنقل مرض الليشمانيا لزوار الثمامة والنادي السعودي للطيران

تعاون بين "الصحة" و"وزارة البيئة والمياه والزراعة" للقضاء عليه

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أحمد العبدالله - الرياض
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4,747

وجه مدير عام الإدارة العامة لنواقل المرض والأمراض المشتركة، الدكتور محمد الزهراني، فريق تقصي طبي وحشري إلى منتزه الثمامة والنادي السعودي للطيران، بعد وجود عدد من الشكاوى بسبب حشرة ناقلة لمرض الليشمانيا "ذبابة الرمل"، وتعرضهم للإصابة الجلدية في الموقعين.

ورفع الفريق توصيته بوجود جحور لقوارض منتشرة بكثرة في الموقع، وتعد خازناً لطفيلي الليشمانيا، بالإضافة لانتشار واسع لنبتة الرمث، وهي مصدر غذائي للقوارض.

ودعا الدكتور الزهراني الجهة المعنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى القيام بأعمال الإزالة من مكافحة الحشرات وردم الجحور المنتشرة في الموقع بالتنسيق مع مدير إدارة نواقل المرض بصحة الرياض.

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