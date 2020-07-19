"سبق" في أسبوع.. "الجبري" والـ11 مليارًا وجريمة نحر الفتيات الـ4 و"التويجري" يبدأ سباق الـ"WTO"

استقلال 3 جامعات والرياض تتصدر المشهد النفطي العالمي.. وزير الطاقة يعلن: سئمنا تحمل أعباء الآخرين

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث المهمة التي أثّرت في المشهد المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث بعثت القيادة ثماني برقيات تهاني إلى عدد من رؤساء العالم، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يثري المشهد النفطي ودور المملكة المحوري في السوق.

على الصعيد الخارجي بدأ "محمد التويجري" سباق الترشح لكرسي رئاسة منظمة التجارة العالمية حيث بدأ المرشحون بعرض مشاريعهم في مؤتمرات صحفية داخل المنظمة؛ فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن عمليات الفساد التي قادها الهارب سعد الجبري ضمّت إساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية بطرق مريبة.

القيادة تهنئ عددًا من رؤساء العالم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عددًا من برقيات التهاني إلى كل من رئيس بولندا بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وبرقيتيْ تهنئة للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ورئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه، ورئيس الجبل الأسود بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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"وول ستريت جورنال": فساد "الجبري".. 11 مليار دولار مفقودة

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جونال" الأمريكية، عن عمليات الفساد التي قادها الهارب سعد الجبري، وتزعمه -خلال فترة عمله في وزارة الداخلية لأكثر من 15 عامًا- شبكة فساد كبرى، ضمت بعض أقربائه ومعاونيه، وشملت إساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية بطرق مريبة؛ فضلًا عن ثبوت منحهم لأنفسهم مليار دولار على الأقل، وشراء عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة وكندا وتركيا.

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الصحة" تعلن تسجيل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، السبت 18 يوليو 2020، تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 248416 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 194218 حالة ولله الحمد.

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وزير الطاقة: سئمنا أن نكون متحملين لأعباء الآخرين! وأثبتنا أننا على صواب

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن اتفاقية خفض إنتاج النفط جاءت بجهد سياسي وسيادي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة الدول الأخرى.

وأكد أن "المملكة اتخذت قرارًا سياديًّا صائبًا برفع إنتاج النفط، حين رفضت بعض الدول الاتفاق على تخفيض الإنتاج في 6 مارس، وأثبتنا أننا على صواب"؛ مشيرًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان هو من اتخذ القرار، وأمر بالعودة للظهران والاجتماع مع أرامكو لبدء تطبيقه.

وكانت المملكة قد أكدت التزامها التام باتفاق أوبك بلس؛ مشيرة إلى أن الطلب المحلي الإضافي على النفط في أغسطس سيرتفع نصف مليون برميل.

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مرشح السعودية لـ"التجارة العالمية": المنظمة في حالة ركود

أكد مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، أن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، وأن الإصلاح ليس خيارًا؛ بل ضروري جدًّا أكثر من أي وقت سبق؛ مشيرًا إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية.

وقال "التويجري" في مؤتمر صحفي عالمي عَقَده في مقر المنظمة في جنيف؛ حيث بدأ مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" مشاريعهم؛ وذلك لمناقشة رؤيته لمستقبل المنظمة: يجب ألا نركز على الخلافات، ومن المهم التركيز على النجاحات بشكل مستمر.

https://sabq.org/JZc2NT?t=1594980221

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"التعليم": استقلال 3 جامعات لن يؤثر على مجانية برامج البكالوريوس

أكدت وزارة التعليم أن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية، وقد حددت وزارة التعليم الهوية البحثية للجامعات للوقوف على كفاءتها.

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العهدة على "الحصيني": الوقوف بعرفة الخميس وشهر ذي القعدة 30 يومًا

أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا.

وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة.

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الأحوال المدنية والأمن العام خدمات وعقوبات.. ومراقبات للمساجد

أعلنت "الأحوال المدنية" عن ٤ خطوات لتصلك الوثائق إلى منزلك؛ فيما أعلن الأمن العام أنه من اليوم هنالك 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة؛ فيما عينت وزارة الشؤون الإسلامية مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد.

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جريمة تهز الأحساء.. نحر 4 فتيات وانتحار شاب من أسرة واحدة

هزت جريمة غامضة، بلدة الشعبة بالأحساء؛ حيث شهد أحد منازلها مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة نحرًا بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل وفقًا لشهود عيان! حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عامًا؛ فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر!

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الكويت: "ولي العهد" يمارس بعض اختصاصات "الأمير" مؤقتًا

صرّح الديوان الأميري بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية مؤقتًا.

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تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد لن ينقذ "أردوغان"

توالت ردود الأفعال المتشككة تجاه تحويل "آيا صوفيا" من متحف إلى مسجد؛ حيث أكد أستاذ علاقات دولية أن هذا القرار لن ينقذ أردوغان في الانتخابات التركية؛ فيما فضحت رواية إسبانية عجرفة وازدواجية "أردوغان"، ضاربة مثالًا بـ"آيا صوفيا".

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