"الربيعة": ولي العهد يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى

أكد أنه يتابع كل ما يتعلق بجائحة "كورونا".. ليل نهار

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن العمل في مكافحة "كورونا" متناغم بين الجهات الحكومية المختلفة؛ لأن خلفه القائد الفذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته.

وقال "الربيعة" في مؤتمر صحفي عقده اليوم: هذا التناغم والعمل المتميز بين الجميع يقوده قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل، وذلك من حرصه على سلامة المواطن، هذا القائد هو ولي العهد؛ فهو يتابع كل ما يتعلق بهذه الجائحة ليل نهار؛ لضمان سلامة الجميع، ويتابع كل التقارير والاحترازات، وهو حقيقة مهتم جداً؛ لأنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته.

وأضاف: الدولة لم تتردد أبداً في تطبيق احترازات عالية جداً قبل ظهور الفيروس في المملكة، مما أسهم في عدم تسارع انتشار الفيروس كما رأينا في دول أخرى.