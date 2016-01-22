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"إسرائيل" تقصف موقع رصد لـ"حماس"

حدوث أضرار دون إصابات

ذكرت مصادر فلسطينية و"إسرائيلية" متطابقة، أن الدبابات "الإسرائيلية" قصفت اليوم الثلاثاء، بقذيفتين موقع رصد تابعاً لحركة "حماس".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني في غزة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت نقطتين للرصد للمقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهو ما أحدث أضراراً، ولم يبلَغ عن وقوع إصابات".

من ناحيته، زعم الجيش "الإسرائيلي" في بيان أن "أعيرة نارية أطلقت على قواته المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة، ولم يبلَغ عن أي إصابات".

وأشار إلى أنه "رداً على ذلك استهدفت دبابة موقعاً عسكرياً لحماس في شمال قطاع غزة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إسرائيل" تقصف موقع رصد لـ"حماس"
سبق

ذكرت مصادر فلسطينية و"إسرائيلية" متطابقة، أن الدبابات "الإسرائيلية" قصفت اليوم الثلاثاء، بقذيفتين موقع رصد تابعاً لحركة "حماس".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني في غزة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت نقطتين للرصد للمقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهو ما أحدث أضراراً، ولم يبلَغ عن وقوع إصابات".

من ناحيته، زعم الجيش "الإسرائيلي" في بيان أن "أعيرة نارية أطلقت على قواته المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة، ولم يبلَغ عن أي إصابات".

وأشار إلى أنه "رداً على ذلك استهدفت دبابة موقعاً عسكرياً لحماس في شمال قطاع غزة".

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:45 PM

"إسرائيل" تقصف موقع رصد لـ"حماس"

حدوث أضرار دون إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر فلسطينية و"إسرائيلية" متطابقة، أن الدبابات "الإسرائيلية" قصفت اليوم الثلاثاء، بقذيفتين موقع رصد تابعاً لحركة "حماس".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني في غزة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت نقطتين للرصد للمقاومة ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهو ما أحدث أضراراً، ولم يبلَغ عن وقوع إصابات".

من ناحيته، زعم الجيش "الإسرائيلي" في بيان أن "أعيرة نارية أطلقت على قواته المتاخمة للسور الأمني في قطاع غزة، ولم يبلَغ عن أي إصابات".

وأشار إلى أنه "رداً على ذلك استهدفت دبابة موقعاً عسكرياً لحماس في شمال قطاع غزة".

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