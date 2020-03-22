"كورونا" يؤجّل كأس دبي العالمية للخيول
بعد الإعلان عن إقامته دون جماهير
أعلنت حكومة دبي، اليوم (الأحد)، تأجيل كأس دبي العالمية للخيول، وهو واحد من أشهر السباقات في العالم، حتى العام المقبل؛ لحماية صحة المشاركين من فيروس كورونا الجديد.
وكان منظّمون أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر، أن السباق سيُقام في موعده يوم 28 مارس/ آذار دون جماهير، وفقًا لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يؤجّل كأس دبي العالمية للخيول
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-22
أعلنت حكومة دبي، اليوم (الأحد)، تأجيل كأس دبي العالمية للخيول، وهو واحد من أشهر السباقات في العالم، حتى العام المقبل؛ لحماية صحة المشاركين من فيروس كورونا الجديد.
وكان منظّمون أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر، أن السباق سيُقام في موعده يوم 28 مارس/ آذار دون جماهير، وفقًا لـ"رويترز".
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
05:55 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:04 PM
"كورونا" يؤجّل كأس دبي العالمية للخيول
بعد الإعلان عن إقامته دون جماهير
أعلنت حكومة دبي، اليوم (الأحد)، تأجيل كأس دبي العالمية للخيول، وهو واحد من أشهر السباقات في العالم، حتى العام المقبل؛ لحماية صحة المشاركين من فيروس كورونا الجديد.
وكان منظّمون أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر، أن السباق سيُقام في موعده يوم 28 مارس/ آذار دون جماهير، وفقًا لـ"رويترز".