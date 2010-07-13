دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك، جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسيّاً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية. وشدّد السفير في بيان بثَّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي: النائب ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية. وقالت السفارة: إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وخصوصاً أن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون، ولم يشارك أيٌّ منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي. وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراءً صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن ميليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.

"اليمن" للكونغرس الأمريكي: اتخذوا موقفاً ضد انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-13 دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك، جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسيّاً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.



وشدّد السفير في بيان بثَّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي: النائب ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية.



وقالت السفارة: إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وخصوصاً أن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون، ولم يشارك أيٌّ منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي.



وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراءً صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن ميليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 10:28 AM

"اليمن" للكونغرس الأمريكي: اتخذوا موقفاً ضد انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان آخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسيّاً بتهم مزورة ومحاكمة صورية





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دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك، جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسيّاً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.



وشدّد السفير في بيان بثَّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي: النائب ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية.



وقالت السفارة: إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وخصوصاً أن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون، ولم يشارك أيٌّ منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي.



وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراءً صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن ميليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.