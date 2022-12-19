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بناءً على طلبه.. وزير الخدمة المدنية تحت قبة "الشورى" الاثنين

سيقدم عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة

يحضر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، بناءً على طلبه.

ويقدم وزير الخدمة تحت قبة المجلس عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030).

وخلال الجلسة العادية "11" التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية "12" التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/ 1439 هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة اتفاقية جمركية ومذكرتي تفاهم في مجال السياحة مع عدد من الدول.

وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بناءً على طلبه.. وزير الخدمة المدنية تحت قبة "الشورى" الاثنين
سبق

يحضر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، بناءً على طلبه.

ويقدم وزير الخدمة تحت قبة المجلس عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030).

وخلال الجلسة العادية "11" التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية "12" التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/ 1439 هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة اتفاقية جمركية ومذكرتي تفاهم في مجال السياحة مع عدد من الدول.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:15 PM

بناءً على طلبه.. وزير الخدمة المدنية تحت قبة "الشورى" الاثنين

سيقدم عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يحضر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، بناءً على طلبه.

ويقدم وزير الخدمة تحت قبة المجلس عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030).

وخلال الجلسة العادية "11" التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وخلال الجلسة العادية "12" التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438/ 1439 هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورأيها وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة اتفاقية جمركية ومذكرتي تفاهم في مجال السياحة مع عدد من الدول.

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