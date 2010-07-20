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بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى: عيد للرحمة والعدل والتقوى

قال: هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية تشكل قوة توحيد جبارة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين" وفق روسيا اليوم.

وتابع: "هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".

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بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى: عيد للرحمة والعدل والتقوى
سبق

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين" وفق روسيا اليوم.

وتابع: "هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
10:06 AM

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى: عيد للرحمة والعدل والتقوى

قال: هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية تشكل قوة توحيد جبارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين" وفق روسيا اليوم.

وتابع: "هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".

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