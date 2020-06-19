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بثلاثية في مرمى فالنسيا .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

قلص الفارق إلى نقطتين .. في الجولة 29 من الدوري الإسباني

أسقط ريال مدريد نظيره فالنسيا 3 -0، مساء الخميس، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ليواصل الريال مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيما في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي، برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

الدوري الإسباني لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثلاثية في مرمى فالنسيا .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة
سبق

أسقط ريال مدريد نظيره فالنسيا 3 -0، مساء الخميس، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ليواصل الريال مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيما في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي، برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:26 AM
اخر تعديل
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
02:45 AM

بثلاثية في مرمى فالنسيا .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

قلص الفارق إلى نقطتين .. في الجولة 29 من الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقط ريال مدريد نظيره فالنسيا 3 -0، مساء الخميس، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ليواصل الريال مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيما في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي، برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

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