أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات "تطمن" في الحدود الشمالية

منذ البدء بها .. متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي الإقامة

قدّمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ 10699 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.