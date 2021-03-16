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"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت.. إحالة رئيس البرلمان و37 نائباً إلى النيابة لمخالفتهم احترازات كورونا

"الغانم" يطلب من المجلس رفع الحصانة للمثول أمامها

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و37 نائباً إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالات النواب بفوزهم في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردت "الشرق".

وأعرب "الغانم" عن ترحيبه بقرار الإحالة، مبيناً أنه سيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه للمثول أمام النيابة العامة.

ومثُل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في وقت سابق اليوم أمام النيابة العامة؛ لمخالفة الشروط الصحية بحضوره تجمعاً سياسياً لدى النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، خلال أوائل مارس الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت.. إحالة رئيس البرلمان و37 نائباً إلى النيابة لمخالفتهم احترازات كورونا
سبق

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و37 نائباً إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالات النواب بفوزهم في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردت "الشرق".

وأعرب "الغانم" عن ترحيبه بقرار الإحالة، مبيناً أنه سيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه للمثول أمام النيابة العامة.

ومثُل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في وقت سابق اليوم أمام النيابة العامة؛ لمخالفة الشروط الصحية بحضوره تجمعاً سياسياً لدى النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، خلال أوائل مارس الجاري.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:26 PM

الكويت.. إحالة رئيس البرلمان و37 نائباً إلى النيابة لمخالفتهم احترازات كورونا

"الغانم" يطلب من المجلس رفع الحصانة للمثول أمامها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، و37 نائباً إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالات النواب بفوزهم في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردت "الشرق".

وأعرب "الغانم" عن ترحيبه بقرار الإحالة، مبيناً أنه سيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه للمثول أمام النيابة العامة.

ومثُل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في وقت سابق اليوم أمام النيابة العامة؛ لمخالفة الشروط الصحية بحضوره تجمعاً سياسياً لدى النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، خلال أوائل مارس الجاري.

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