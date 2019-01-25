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بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين

أكدت التحفظ على الملف الطبي للحالة وإحالة القضية للجهات المختصة

أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.

وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.

وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.

وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.

وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.

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بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين
سبق

أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.

وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.

وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.

وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.

وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
05:50 PM

بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين

أكدت التحفظ على الملف الطبي للحالة وإحالة القضية للجهات المختصة

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رائد القرفي - محايل عسير
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أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.

وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.

وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.

وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.

وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.

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