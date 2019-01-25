بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين
أكدت التحفظ على الملف الطبي للحالة وإحالة القضية للجهات المختصة
أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.
وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.
وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.
وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.
وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.
بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين
رائد القرفي
سبق
2019-01-25
أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.
وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.
وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.
وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.
وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
05:50 PM
بعد وفاة مواطنة بمستشفى محايل.. إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين
أكدت التحفظ على الملف الطبي للحالة وإحالة القضية للجهات المختصة
أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً صحفياً حول وفاة المواطنة "م- ص" التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.
وقال البيان: يتقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، وتؤكد الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين.
وأضاف: لقد تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبياً بالمستشفى.
وأردف: القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.
وتابع البيان: هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.