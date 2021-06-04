"الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن
بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".
"الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-04
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:31 PM
"الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن
بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".