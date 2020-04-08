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في زمن "كورونا".. الاحتيال الإلكتروني يطل برأسه والخسائر بالملايين

رصد 100 ألف موقع إلكتروني جديد تستغل المخاوف المرتبطة بالفيروس

ارتفع تعداد عمليات الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة مع تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذي كبّد مستهلكين أمريكيين -على سبيل المثال لا الحصر- خسائر بملايين الدولارات.

وخسر المستهلكون الأمريكيون حوالى خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

ودعت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، إلى الحذر من انتشار عمليات الاحتيال، التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "آيكان" بحسب "سكاي نيوز عربية" أنه في مارس الماضي، تم تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروّج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي: إن "آيكان، المنظمة غير الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع؛ لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

من جانبه قال مدير الأمن في المنظمة جون كرين: إن "كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق".

وكانت المنظمة قد ذكرت في تقرير سابق، أن هناك "ارتفاعًا هائلًا في نسبة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بفيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد

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في زمن "كورونا".. الاحتيال الإلكتروني يطل برأسه والخسائر بالملايين
سبق

ارتفع تعداد عمليات الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة مع تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذي كبّد مستهلكين أمريكيين -على سبيل المثال لا الحصر- خسائر بملايين الدولارات.

وخسر المستهلكون الأمريكيون حوالى خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

ودعت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، إلى الحذر من انتشار عمليات الاحتيال، التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "آيكان" بحسب "سكاي نيوز عربية" أنه في مارس الماضي، تم تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروّج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي: إن "آيكان، المنظمة غير الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع؛ لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

من جانبه قال مدير الأمن في المنظمة جون كرين: إن "كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق".

وكانت المنظمة قد ذكرت في تقرير سابق، أن هناك "ارتفاعًا هائلًا في نسبة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بفيروس كورونا".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:08 AM

في زمن "كورونا".. الاحتيال الإلكتروني يطل برأسه والخسائر بالملايين

رصد 100 ألف موقع إلكتروني جديد تستغل المخاوف المرتبطة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع تعداد عمليات الاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة مع تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم؛ الأمر الذي كبّد مستهلكين أمريكيين -على سبيل المثال لا الحصر- خسائر بملايين الدولارات.

وخسر المستهلكون الأمريكيون حوالى خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في الأسابيع الأخيرة؛ وفقًا للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

ودعت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، إلى الحذر من انتشار عمليات الاحتيال، التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "آيكان" بحسب "سكاي نيوز عربية" أنه في مارس الماضي، تم تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروّج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي: إن "آيكان، المنظمة غير الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، لا يمكنها التدخل في محتوى المواقع؛ لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

من جانبه قال مدير الأمن في المنظمة جون كرين: إن "كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق".

وكانت المنظمة قد ذكرت في تقرير سابق، أن هناك "ارتفاعًا هائلًا في نسبة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بفيروس كورونا".

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