كوريا الجنوبية تسجل 1.940 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.