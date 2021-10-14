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كوريا الجنوبية تسجل 1.940 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.

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كوريا الجنوبية تسجل 1.940 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:31 AM

كوريا الجنوبية تسجل 1.940 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1.940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 337.679.

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