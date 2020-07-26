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"وافي" يرخص لـ9 آلاف وحدة سكنية حول المملكة خلال 6 أشهر

تتوزع في 19 مشروعاً بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال النصف الأول للعام الجاري 2020 رخصاً لقرابة 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في 19 مشروعاً حول المملكة، بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من الموافقات المبدئية لمشاريع عقارية أخرى يجري استكمال إجراءاتها النظامية تمهيداً لإصدار رخصها النهائية لضخ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة في القطاع.

ووصل إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج حالياً أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2020 رخص البرنامج 16 مشروعاً لتسويق وعرض عقارات خارجية داخل المملكة، وذلك ضمن مسؤوليتها للتأكد من حقيقة المشاريع الخارجية في عدد من الدول والتي يتم التسويق لوحداتها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعاً، ومراجعة 465 تقريرا هندسيا يُرفع للبرنامج بشكل دوري، كما تمت زيارة 145 موقعاً ضمن جهود الرقابة والمتابعة لفرق الضبط والرقابة ومتابعة المشاريع الجاهزة في السوق وتم ضبط 14 مشروعاً مخالفاً لنظام البيع على الخارطة وتصحيح أوضاعهم بالحصول على الرخص النظامية لمزاولة النشاط.

يُذكر أن برنامج "وافي" أطلق مُؤخراً خدمة التقديم على الرخص عبر منصته الإلكترونية لإكمال جميع الإجراءات المُتعلقة بها دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة للمساهمة في دعم المحتوى المحلي وزيادة تنوع الخيارات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

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"وافي" يرخص لـ9 آلاف وحدة سكنية حول المملكة خلال 6 أشهر
سبق

أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال النصف الأول للعام الجاري 2020 رخصاً لقرابة 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في 19 مشروعاً حول المملكة، بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من الموافقات المبدئية لمشاريع عقارية أخرى يجري استكمال إجراءاتها النظامية تمهيداً لإصدار رخصها النهائية لضخ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة في القطاع.

ووصل إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج حالياً أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2020 رخص البرنامج 16 مشروعاً لتسويق وعرض عقارات خارجية داخل المملكة، وذلك ضمن مسؤوليتها للتأكد من حقيقة المشاريع الخارجية في عدد من الدول والتي يتم التسويق لوحداتها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعاً، ومراجعة 465 تقريرا هندسيا يُرفع للبرنامج بشكل دوري، كما تمت زيارة 145 موقعاً ضمن جهود الرقابة والمتابعة لفرق الضبط والرقابة ومتابعة المشاريع الجاهزة في السوق وتم ضبط 14 مشروعاً مخالفاً لنظام البيع على الخارطة وتصحيح أوضاعهم بالحصول على الرخص النظامية لمزاولة النشاط.

يُذكر أن برنامج "وافي" أطلق مُؤخراً خدمة التقديم على الرخص عبر منصته الإلكترونية لإكمال جميع الإجراءات المُتعلقة بها دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة للمساهمة في دعم المحتوى المحلي وزيادة تنوع الخيارات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:04 PM

"وافي" يرخص لـ9 آلاف وحدة سكنية حول المملكة خلال 6 أشهر

تتوزع في 19 مشروعاً بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" خلال النصف الأول للعام الجاري 2020 رخصاً لقرابة 9 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء تتوزع في 19 مشروعاً حول المملكة، بينها 6 مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من الموافقات المبدئية لمشاريع عقارية أخرى يجري استكمال إجراءاتها النظامية تمهيداً لإصدار رخصها النهائية لضخ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة في القطاع.

ووصل إجمالي عدد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها البرنامج حالياً أكثر من 143 ألف وحدة سكنية ضمن 109 مشاريع بقيمة تجاوزت 98 مليار ريال.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2020 رخص البرنامج 16 مشروعاً لتسويق وعرض عقارات خارجية داخل المملكة، وذلك ضمن مسؤوليتها للتأكد من حقيقة المشاريع الخارجية في عدد من الدول والتي يتم التسويق لوحداتها على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ تم تنفيذ عدد من المتابعات الهندسية لنحو 122 مشروعاً، ومراجعة 465 تقريرا هندسيا يُرفع للبرنامج بشكل دوري، كما تمت زيارة 145 موقعاً ضمن جهود الرقابة والمتابعة لفرق الضبط والرقابة ومتابعة المشاريع الجاهزة في السوق وتم ضبط 14 مشروعاً مخالفاً لنظام البيع على الخارطة وتصحيح أوضاعهم بالحصول على الرخص النظامية لمزاولة النشاط.

يُذكر أن برنامج "وافي" أطلق مُؤخراً خدمة التقديم على الرخص عبر منصته الإلكترونية لإكمال جميع الإجراءات المُتعلقة بها دون الحاجة لزيارة مقر البرنامج ضمن جهوده لتسهيل جميع الإجراءات والأنظمة الخاصة بتطوير المشاريع العقارية بنظام البيع على الخارطة للمساهمة في دعم المحتوى المحلي وزيادة تنوع الخيارات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

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