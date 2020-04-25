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"رئاسة الحرمين" تدشن مصلى الإمام الجديد بالحرم المكي

تم تنفيذه خلال 18 يوماً بتصميم من مهندسين سعوديين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام، والذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد والمقدرة مساحته بـ ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، وتم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديين من منسوبي الوكالة، إضافة إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

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"رئاسة الحرمين" تدشن مصلى الإمام الجديد بالحرم المكي
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام، والذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد والمقدرة مساحته بـ ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، وتم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديين من منسوبي الوكالة، إضافة إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:03 AM

"رئاسة الحرمين" تدشن مصلى الإمام الجديد بالحرم المكي

تم تنفيذه خلال 18 يوماً بتصميم من مهندسين سعوديين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
52,099

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام، والذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد والمقدرة مساحته بـ ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، وتم تصميمه وتنفيذه بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديين من منسوبي الوكالة، إضافة إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

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