طلال الفهد: دعمتُ الهلال في النهائي الآسيوي رغم نصراويتي.. وهذا أفضل لاعب سعودي

قدّم الشيخ طلال الفهد، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده والشعب السعودي، بمناسبة تحقيق فريق الهلال لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وروى في حديث لقناة "الإخبارية"، قصة حضوره للمباراة النهائية في اليابان بين الهلال وأوراوا الياباني قائلًا: "كانت فكرة انطلقت وأنا في رحلتي للعلاج في لندن؛ حيث كان يتواجد معي شخص سعودي يُدعى عبداللطيف الراشد، والإعلامي الكويتي مبارك الدوسري؛ فذكرت لهم إذا تأهل الهلال للنهائي سنحضر مباراة إياب النهائي".

وأضاف: منحني الدكتور المعالج راحة لمدة شهرين فقررت حضور المباراة.

وعن الإنجاز الهلالي الآسيوي قال الفهد: "هذه البطولة تُحسب لشخصيات هلالية دعمت الهلال سابقًا وحاليًا، وهذا استمرار لمن وَضع اللبنة الأساسية، الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، والأمير عبدالله بن سعد رئيس الهلال السابق رحمه الله، ولا ننسى أعضاء الشرف الحاليين، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وزاد متحدثًا: "كنت سعيدًا بتفاعل الجماهير الهلالية معي في اليابان؛ رغم معرفتهم بميولي لنادي النصر؛ ولكن وقتها كلنا سعوديون".

وأضاف: نعم كان هناك أبطال في الملعب ساهموا في هذا الإنجاز؛ ولكن كان هناك شخصيات سعودية خارج الملعب دعمت لتحقيق هذا اللقب.

وعن رأيه في أفضل لاعب سعودي قال: "مع احترامي للجميع، ماجد عبدالله هو الأفضل؛ فهو يملك مواصفات اللاعب المتكامل".