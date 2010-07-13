أسرة مفقود نياجرا لـ"سبق" حول جثة كندا: الدلائل تشير إلى أنها لـ"قاسم"

قالت: لا توجد لدينا أي تأكيدات رسمية قبل اكتمال التحقُّق ومطابقة البصمات

أكد ماجد عداوي، أحد أقرباء مفقود شلالات نياجرا المبتعث قاسم عداوي، لـ"سبق" أن المؤشرات تؤكد أن الجثة التي تم العثور عليها في كندا عائدة للمفقود قاسم عداوي.

وتفصيلاً، قال ماجد: ما زلنا في انتظار التأكيد الرسمي، ومطابقة البصمات والتصوير، لكن كل المؤشرات والعلامات التي ذُكرت تؤكد أنه قاسم. مبديًا استغرابه من الأخبار التي قطعت بأن تلك الجثة هي لقاسم قبل انتهاء التحقُّق من هوية الجثة.

وكانت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية قد كشفت لـ"سبق" عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.

وقال عداوي لـ"سبق": "إن السلطات الكندية عثرت على جسد بالطول نفسه، والعلامات نفسها التي أبلغنا بها، وبانتظار مطابقة السلطات الكندية البصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد". مضيفًا بأن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.