"الجبير" يلتقي أعضاءً بـ "الاشتراكيين الديمقراطيين" الأوروبيين

استعرض معهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ في العاصمة البلجيكية بروكسل، عدداً من أعضاء مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في برلمان الاتحاد الأوروبي.

شهد اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء، المدير العام لمكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري؛ والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.