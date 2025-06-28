"أمم إفريقيا": بهدف النصيري.. المغرب يحجز مقعده في دور ثمن النهائي

نجح منتخب المغرب بخطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر حالياً بعدما تغلب على نظيره منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب السلام في القاهرة لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

بهذا الفوز تصدر المغرب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لمنتخب كوت ديفوار.

يدين أسود الأطلس بالفضل إلى المهاجم يوسف النصيري مستغلاً تمريرة مثالية من نورالدين أمرابط الذي قام بعمل رائع قبل تقديمه كرة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من الشوط الأول.