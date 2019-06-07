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"الضلع الأثري" يحتضن احتفالات سكاكا بعيد الفطر

الفعاليات شملت تقديم المأكولات والألعاب الشعبية

نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية "سكاكا أول"، مساء أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي: إقامة هذه الفعالية يأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.

وأضاف: شملت الفعالية التي حظيت بإقبال الأهالي، الطبخ الشعبي على طريقة أهالي الحي سابقاً في الطبخ وسط ساحات الحي بقدور كبيرة يطبخون فيها الأرز واللحم ويقدمونه للأهالي احتفالاً بالعيد.

وأردف: حضرت بقالة زمان بطابعها والمواد الغذائية والحلويات بتغليفها وطريقة تقديمها القديمة، والشاي والقهوة العربية رمز الكرم العربي، وتمر حلوة الجوف الذي اشتهرت به المنطقة.
وتابع: اشتملت الفعالية على تقديم خبز الصاج مع السمن والدبس، إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة بالجوف، كما قدمت الألعاب الشعبية التي كان يحتفل بها الأطفال من أبناء الحي.

وقال "العلي": تم تجهيز المقر بجلسات شعبية تراثية وهدايا تحمل طابع الطيبين تزينت بالخوص والعسف على طريقة أول.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالاحتفال بالعيد على طريقة الطيبين وتعريف أبنائهم بعيد زمان مقدمين شكرهم لمجلس التنمية على هذه الاحتفالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضلع الأثري" يحتضن احتفالات سكاكا بعيد الفطر
سبق

نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية "سكاكا أول"، مساء أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي: إقامة هذه الفعالية يأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.

وأضاف: شملت الفعالية التي حظيت بإقبال الأهالي، الطبخ الشعبي على طريقة أهالي الحي سابقاً في الطبخ وسط ساحات الحي بقدور كبيرة يطبخون فيها الأرز واللحم ويقدمونه للأهالي احتفالاً بالعيد.

وأردف: حضرت بقالة زمان بطابعها والمواد الغذائية والحلويات بتغليفها وطريقة تقديمها القديمة، والشاي والقهوة العربية رمز الكرم العربي، وتمر حلوة الجوف الذي اشتهرت به المنطقة.
وتابع: اشتملت الفعالية على تقديم خبز الصاج مع السمن والدبس، إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة بالجوف، كما قدمت الألعاب الشعبية التي كان يحتفل بها الأطفال من أبناء الحي.

وقال "العلي": تم تجهيز المقر بجلسات شعبية تراثية وهدايا تحمل طابع الطيبين تزينت بالخوص والعسف على طريقة أول.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالاحتفال بالعيد على طريقة الطيبين وتعريف أبنائهم بعيد زمان مقدمين شكرهم لمجلس التنمية على هذه الاحتفالية.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
04:54 PM

"الضلع الأثري" يحتضن احتفالات سكاكا بعيد الفطر

الفعاليات شملت تقديم المأكولات والألعاب الشعبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - سكاكا
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نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية "سكاكا أول"، مساء أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي: إقامة هذه الفعالية يأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.

وأضاف: شملت الفعالية التي حظيت بإقبال الأهالي، الطبخ الشعبي على طريقة أهالي الحي سابقاً في الطبخ وسط ساحات الحي بقدور كبيرة يطبخون فيها الأرز واللحم ويقدمونه للأهالي احتفالاً بالعيد.

وأردف: حضرت بقالة زمان بطابعها والمواد الغذائية والحلويات بتغليفها وطريقة تقديمها القديمة، والشاي والقهوة العربية رمز الكرم العربي، وتمر حلوة الجوف الذي اشتهرت به المنطقة.
وتابع: اشتملت الفعالية على تقديم خبز الصاج مع السمن والدبس، إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة بالجوف، كما قدمت الألعاب الشعبية التي كان يحتفل بها الأطفال من أبناء الحي.

وقال "العلي": تم تجهيز المقر بجلسات شعبية تراثية وهدايا تحمل طابع الطيبين تزينت بالخوص والعسف على طريقة أول.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالاحتفال بالعيد على طريقة الطيبين وتعريف أبنائهم بعيد زمان مقدمين شكرهم لمجلس التنمية على هذه الاحتفالية.

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