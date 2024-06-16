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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

تونس تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1002 حالة شفاء واستقرار الوفيات عند 49

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بلغ 1125 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، فيما تم تسجيل 1002 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 49 حالة، إلى جانب 74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بلغ 1125 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، فيما تم تسجيل 1002 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 49 حالة، إلى جانب 74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:31 PM

تونس تسجل 15 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1002 حالة شفاء واستقرار الوفيات عند 49

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا بلغ 1125 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، فيما تم تسجيل 1002 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 49 حالة، إلى جانب 74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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