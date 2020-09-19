"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان
قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-09-19
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:11 PM
"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان
قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.