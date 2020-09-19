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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان

قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:11 PM

"الأرصاد" تنبّه لحالة أمطار رعدية على جازان

قالت : تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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