رسمياً هاتف "وان بلس 10 برو" سيكون بكاميرا ذات زاوية تصوير استثنائية

كشفت العيّنات الرسمية المرتقبة لهاتف "وان بلس 10 برو"، أنه سيتمتع بكاميرات ذات زاوية تصوير عريضة استثنائية.

وأظهرت عيّنات كاميرات "وان بلس 10 برو"، التي طالعها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن كاميرات الهاتف فائقة الدقة ستكون بزاوية تصوير عريضة تصل إلى 150 درجة تقريبًا.

وتعاونت "وان بلس" في إطلاق كاميراتها الجديدة مع شركة "هاسلبليد"، المدعومة بتقنية "هاسلبليد ناتشيورال" والتي تحسّن عرض الألوان بصورة مميزة.

ومن المتوقع أن تتمتع هواتف "وان بلس 10 برو"، التي سيتم إطلاقها رسمياً 11 يناير الجاري، بكاميرات رئيسة ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل، و50 ميجابيكسل ووحدة تصوير تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف "وان بلس 10 برو" بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة بدقة عرض "كواد إتش دي بلس"، ومعالج من الجيل الثامن لمعالجات سنابدراجون ومعالج رسوميات سيحسّن من أداء الألعاب مدعوم بتقنية "هايبر بوست".