وذكرت الوزارة أنها سجلت 52 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة.

وبيّنت أنها سجلت 9 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و1823 حالة محلية.

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464 إصابة.

﻿"كورونا" ينشر عدواه بين 1824 أردنيًا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-05 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464 إصابة. وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و1823 حالة محلية. وبيّنت أنها سجلت 9 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات. وذكرت الوزارة أنها سجلت 52 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 09:08 PM

﻿"كورونا" ينشر عدواه بين 1824 أردنيًا خلال يوم أنهى حياة 9 مرضى





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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464 إصابة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و1823 حالة محلية.

وبيّنت أنها سجلت 9 حالات وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 52 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة.