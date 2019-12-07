أبو ظبي تجهز الأهلي لخوض منافسات الدوري السعودي

أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت مرانه الأول في معسكره الحالي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة.

وعقد مدرب الفريق "السويسري" كريستيان جروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية تناولت برنامج الفريق خلال فترة المعسكر، كما شرح النهج الفني المطلوب تنفيذه رغبة في تطبيقه خلال التدريبات الإعدادية للفريق.

كما أدى اللاعبون خلال الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام "النجوم" تمارين تقوية العضلات وتدريبات الاسترجاع اللياقي، داخـل صالة الحديد بمقر الفندق.